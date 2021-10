Bonus di benvenuto e bookmakers AAMS, tutte le info per gli appassionati scommettitori

Bonus di benvenuto per tentare la fortuna senza richi

Bonus di benvenuto e bookmakers AAMS, in quest’ultimo periodo se ne sente parlare tantissimo perchè sono diventati di moda. I bookmakers sono il massimo che tutti gli appassionati del gioco d’azzardo e delle scommesse possano chiedere. Gli scommettitori infatti sono alla continua ricerca di siti di scommesse affidabili nei quali registrarsi per iniziare a puntare e provare a vincere tentando la fortuna senza uscire di casa. I siti di scommesse online sono il modo migliore per rilassarsi, giocare e divertirsi a qualsiasi ora del giorno e della notte senza spendere necessariamente importanti cifre con un’elevata probabilità di vincere premi elevati che possono cambiare la vita da un momento all’altro.

Nell’ultimo periodo ne sono stati lanciati tantissimi, di vario tipo, proprio perché la richiesta su internet è sensibilmente aumentata. Così hanno fatto il loro ingresso ufficiale anche i siti non AAMS ritenuti poco affidabili e sicuri che cercano di attirare tanti giocatori con promozioni, bonus di benvenuto e premi speciali. In realtà la differenza sostanziale tra questi ed i siti AAMS sta nella licenza di gioco. I siti di scommesse italiani hanno una licenza italiana, i siti non AAMS possiedono la licenza di Curacao o di Malta che non dà alcuna garanzia. Coloro che non vogliono rischiare è bene che si affidino ai siti italiani che non riservano alcuna brutta sorpresa e nessuna fregatura.

La differenza tra i bookmakers AAMS e non AAMS, vantaggi e svantaggi

I vantaggi dei bookmakers AAMS sono tantissimi, si parte intanto dalla spiegazione della sigla: AAMS vuole dire amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, rispettano le regole del nostro Stato e di conseguenza non possono essere oscurati in qualunque momento come invece può accadere per i siti non AAMS dato che sono ritenuti illegali. In questo caso aprire un conto di gioco non ha alcuna garanzia e sicurezza per il giocatore che può ricevere bonus di benvenuto interessanti anche con piccoli depositi, ma che allo stesso tempo non ha modo per far valere i suoi diritti, che può perdere in qualunque momento i propri soldi senza avere la possibilità di riscuotere le vincite qualora ce ne siano. I bookmakers AAMS regalano ai nuovi utenti registrati dei bonus di benvenuto del 100% su piccole cifre come 10€ e promuovono il gioco responsabile. Ciò significa che l’utente deve fissare una soglia massima di depositi nel corso di un mese durante la registrazione.

In fase di registrazione il nuovo giocatore deve fornire tutti i dati personali e poi caricare i documenti per permettere ai tecnici di effettuare tutti i controlli del caso, i profili appartenenti a minori di 18 anni vengono eliminati. Prima dei controlli tutti i profili dei giocatori rimangono attivi ma non al 100%, il giocatore quindi può usufruire del bonus di benvenuto che va giocato tante volte quante stabilite dal bookmaker con le quote prestabilite. Soltanto dopo, qualora ci dovessero essere vincite di qualunque importo, è possibile prelevare mediante il metodo di pagamento e di prelievo inserito in fase di registrazione. I bonus spesso variano in base allo sport o al gioco preferito, ci sono alcuni bookmakers che permettono di scommettere su qualunque sport conosciuto o meno e altri che invece ruotano soltanto intorno al calcio. Spesso i bookmakers non AAMS consentono ai giocatori di scommettere anche su eventi legati al gossip, al reality o alla politica e per questo gli utenti li preferiscono accettando il gioco rischioso e privo di garanzie. A proposito dei metodi di pagamento i siti AAMS accettano soltanto i più conosciuti poichè ritenuti sicuri ed affidabili mentre i siti non AAMS nell’ultimo periodo hanno dato l’ok per i pagamenti con criptovalute.