Bonus di benvenuto del 50%, 100% o 200%

Bonus di benvenuto, ecco cos’è e a cosa serve

Bonus di benvenuto sono immancabili per tutti i siti di scommesse online che non per niente sono costantemente alla ricerca di bonus e promozioni da proporre ai nuovi giocatori per attirarli ed incrementare le registrazioni. Ad oggi i bookmakers sono davvero tanti e tutti diversi tra loro per cui si cerca di fare il possibile per accaparrarsi quanti più scommettitori possibile, più sono meglio è. Così nel corso degli anni sono aumentati i bookmakers e le varie tipologie di siti di scommesse e con essi anche le iniziative i bonus e le promozione partire dal bonus sul primo deposito ovvero il bonus di benvenuto. I vantaggi di questo bonus sono tantissimi, per chi non lo conoscesse si tratta di una somma regalata dal sito direttamente al giocatore dopo la registrazione. Questi soldi possono essere utilizzati per qualsiasi scommessa senza l’obbligo di investire denaro del proprio conto. Per molti la cifra è fondamentale sia per provare a vincere somme sia per imparare a giocare ed evitare di perdere soldi veri a causa dell’inesperienza. Inoltre spesso può essere utilizzato per provare a giocare e a scommettere su sport e giochi mai visti prima senza avere paura di sbagliare e perdere parte del proprio capitale.

Il bonus di benvenuto è il più diffuso tra tutti e solitamente va dal 50% al 200% per i migliori siti. Per ottenerlo basta scegliere il bookmaker migliore che risponde alle proprie esigenze. In questo caso è consigliato fare delle ricerche per assicurarsi che si tratti di un sito affidabile, sicuro, corretto, che sia anche il più conveniente tra tutti sia a livello di bonus e promozioni sia per quanto riguarda le proposte di giochi e sport. Non tutti permettono di fare qualunque tipo di scommessa, molti di questi infatti sono più propensi alle scommesse calcistiche. La gran parte degli scommettitori infatti ama puntare sul calcio ma ci sono molti altri giochi e sport interessanti come il tennis, la pallavolo, il basket ecc. Dopo aver trovato il sito che fa al caso proprio basta inserire i propri dati e cliccare sulla mail di conferma per la registrazione dell’account. Una volta fatto bisognerà inviare i propri documenti di riconoscimento in modo tale da permettere ai tecnici di effettuare le giuste verifiche e chiudere o aprire al 100% definitivamente gli account. Si ricorda che il gioco dei minori è illegale, per cui tutti i profili di utenti minori di 18 anni saranno eliminati.

Come ottenerlo

Subito dopo l’invio dei dati si può effettuare il primo deposito che dà automaticamente diritto a ricevere il bonus di benvenuto: qualche sito dà dei codici da applicare prima del deposito quindi è fondamentale non dimenticare di inserirlo al momento giusto. Altri invece lo inviano subito dopo il primo deposito in automatico. In alcuni casi si può scegliere la tipologia di bonus in base allo sport o al tipo di scommessa che più interessa perchè sono pochi i bookmakers che regalano bonus di benvenuto generici che possono essere applicati a qualche sport, gioco e sezione del sito. Il primo deposito richiesto è solitamente del valori di €10 o più.

Il bonus primo deposito non può essere prelevato una volta caricato sul saldo del conto giocatore, può essere prelevato soltanto dopo le vincite. Inoltre qualche bookmaker non permette il prelievo se non dopo avere scommesso l’importo per tre volte con determinate quote prefissate. Il bonus di benvenuto può essere utilizzato entro e non oltre 30 giorni dal caricamento sulla piattaforma. I metodi di pagamento accettati in genere sono i più conosciuti, alcuni siti appena nati o più moderni accettano anche le criptovalute.