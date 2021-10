﻿Bonus di benvenuto e siti di scommesse non AAMS

Bonus di benvenuto su siti di scommesse con licenza di gioco straniera

Siti di scommesse on-line ce ne sono veramente tanti e ognuno di loro offre bonus di benvenuto diversi. Nonostante siano tanti sembrano non essere abbastanza dato che gli utenti che amano scommettere su internet e non solo sono numerosissimi. Inizialmente i siti del genere non erano considerati affidabili e chiunque amava scommettere soltanto nei centri dedicati. Piano piano i bookmakers online sono cresciuti e negli ultimi anni hanno fatto capolino sul mercato delle scommesse anche i bookmakers non AAMS ovvero le agenzie di scommesse che non godono della licenza italiana ma possiedono la licenza di Curacao.

Qualcuno ad oggi pensa si tratti di siti di scommesse che operano nell’illegalità e che per questo motivo non possono essere considerati sicuri ed affidabili. Invece sono siti che operano come qualunque altro nella legalità, con la differenza che hanno a propria disposizione licenze con provenienza diversa. Solitamente le licenze dei siti non AAMS provengono da Malta che ha saputo gestire il tutto facendone un vero e proprio paradiso che regala ottimi guadagni a chi ci lavora ma anche a chi scommette.

Bonus di benvenuto e affidabilità dei siti non AAMS

I siti non AAMS non solo sono sicuri e affidabili ma offrono ai propri utenti molti più vantaggi rispetto ai classici siti di scommesse italiani. Permettono ad esempio di ottenere dei bonus di benvenuto invitanti che non costringono gli utenti a depositare subito dopo la registrazione chissà quali importanti cifre. Ciò significa che se l’utente provando a giocare non risulta essere soddisfatto può decidere di cambiare sito senza perdere i propri soldi o senza doverli prima terminare. I bonus di benvenuto inoltre consentono di fare esperienza per provare a vincere senza rischiare di perdere parte del proprio capitale ottenendo maggiori profitti rispetto a quelli che si possono raggiungere con siti di scommesse classici. Le tassazioni sono inferiori e le quote di gran lunga sopra la media. Insomma il massimo per chi è alle prime armi ma anche per chi scommette abitualmente.

Tra i bonus di benvenuto più incoraggianti, promettenti ed interessanti c’è quello di 1Bet che regala fino a €100 dopo il primo deposito minimo, il bonus di benvenuto di €700 di Nordiscasinò, quello di €122 di 22bet, quello di 150 di Sportaza, di Betmaster e di Librabet che sono i bookmakers più conosciuti ed infine il bonus di benvenuto di €500 di Exclusivebet e di Tornadobet. Come se non bastasse si aggiungono anche promozioni di vario tipo su tutti gli eventi e gli sport. A proposito di ciò diversamente dai siti di scommesse italiani, sui siti non AAMS è possibile scegliere tra vari sport e non soltanto sui classici come il calcio. Si può puntare su qualsiasi evento e sport conosciuto o meno tenendo d’occhio le proprie scommesse senza tralasciare nulla.

Perchè scegliere i siti stranieri

Da tutto ciò si può intuire che i motivi che spingono gli utenti a scegliere siti stranieri sono davvero tanti a partire dal gioco e dalla qualità del gioco fino a raggiungere la sicurezza dei dati e l’affidabilità delle pagine. Dopo la registrazione infatti gli utenti devono caricare i propri documenti di riconoscimento in modo tale da permettere ai tecnici di verificare i dati ed eliminare i profili di utenti minorenni perchè il gioco dei minori è vietato ed illegale. Tutti i pagamenti, depositi e prelievi sono tracciati, sono accettate tutte le carte di credito di qualunque banca, il che è positivo perchè si cerca di andare incontro alle esigenze di tutti senza limitare nessuno. Infine come pochissimi bookmaker fanno, i siti non AAMS accettano anche le criptovalute che fino ad oggi sono incluse in pochissimi siti come metodi di pagamento.