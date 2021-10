18Bet, sicurezza di gioco e privacy, come vincere online senza difficoltà

18Bet come scommettere da tablet, smartphone e pc

18Bet è un giovane bookmaker giudicato affidabile da tutti coloro che amano il gioco online e che trascorrono parecchio tempo al pc o al cellulare per scommettere, divertirsi e non annoiarsi ed allo stesso tempo provare a vincere importanti somme proteggendo i propri dati sensibili. Il sito gode della licenza italiana AAMS, sempre preciso e puntuale nei vari pagamenti. Anche per questo è ritenuto uno dei migliori bookmakers a partire dal 2013 fino ad oggi. Per avviare le scommesse, sia sportive che in live oppure partecipare ai tornei di videogiochi basta registrarsi e scegliere le quote che fanno al proprio caso. Si può scommettere a partire da cifre irrisorie come €1 provando a vincere però ben €50.000.

Bonus di benvenuto

Il sito mette a disposizione dei nuovi clienti interessanti bonus di benvenuto del 100% che vanno fino ad un massimo di 100 euro. Il primo bonus è 18freebet che consente di piazzare una scommessa da €10 per avere la possibilità del rimborso del 20% qualora si dovesse perdere. Poi c’è il credito Cashback weekend, ovvero un bonus tramite il quale avere indietro il 20% di quanto il giocatore, magari inesperto o poco fortunato ha perso giocando nel weekend. Questo bonus va fino ad un massimo di €500. Per usufruirne basta piazzare una scommessa singola, pre-match, 1×2 puntando €20 con una quota che va da 1.80 a 7. Il bonus è utilizzabile dal venerdì alle 14 fino alla domenica alle 22. La cifra che il bonus permette di riavere, torna indietro direttamente sul conto del giocatore.

Assistenza e metodi di pagamento

Il bookmaker diversamente da qualcun altro ha anche un’assistenza clienti al top, sicuramente al di sopra della media. I tecnici sono online h24, 7 giorni su 7 sia in live chat, che via mail o al telefono ma soprattutto sono tecnici in grado di risolvere in pochissimi minuti qualunque tipo di problematica affiancandosi ai giocatori esperti ed anche a quelli alle prime armi per semplificare e velocizzare qualunque cosa. In alternativa è attivo un indirizzo email appositamente creato supporto@18bet.com al quale si può scrivere per poi attendere risposta nelle ore successive. Infine si può chiamare il numero 44750 616 777 01.

Per ultimi rimangono i metodi di pagamento, il sito ne accetta tanti tra cui il bonifico bancario, la carta di credito Visa, Visa Electron, MasterCard, Postepay e per finire paysafecard. E’ possibile scommettere sul calcio, sugli eventi speciali, sul tennis da tavolo, sugli e-Sports, sul basket, tennis, ippica, levrieri, speedway, sport invernali e arti marziali. Chi sceglie di puntare sul calcio lo può fare partecipando ad esempio alle scommesse sui campionati importanti come la Champions League e su quelli nazionali come quelli della Bielorussia, della Corea, della Croazia, Danimarca, Francia, Austria e Germania. E’ aperta anche una sezione live dove si può giocare una schedina piazzando una scommessa e cliccando sulla sezione “Schedina”. In questo caso si può cliccare su singola, combo o sistema seguendo tutto l’andamento sulla sezione “Le mie scommesse”. C’è anche la sezione Panoramica con i vari sport in diretta, la sezione evento con la diretta dell’ultimo evento sportivo, la Multivista che permette invece di seguire 4 eventi sportivi in diretta, tutti nello stesso momento senza dover scegliere.

Registrazione sul sito

La registrazione a 18bet è rapida, bisogna soltanto inserire i propri dati sul form servono nome, cognome, data di nascita ed ovviamente i documenti. Il caricamento dei documenti fa parte dell’ultima fase che è obbligatoria perchè questi servono ai tecnici per verificare l’identità del profilo in modo tale da eliminare per sempre gli account che potrebbero appartenere ai minori, o quelli non identificati. Il gioco dei minori è illegale per cui anche in caso di vincita, non è possibile riscuotere il denaro.