1Xbit un bookmaker che punta sulle criptovalute

1Xbit è una piattaforma dedicata completamente alle scommesse sportive online ed al casinò. E’ uno dei primi siti di scommesse che permette di usare le criptovalute solitamente negate da tutti gli altri siti. 1Xbit le sfrutta per trasformare i soldi in bonus e promozioni. Sul sito è possibile scommettere a qualsiasi ora del giorno e della notte provando a vincere importanti somme di denaro in modo parecchio semplice e rapido. A proposito di ciò la piattaforma è tra le più complete ed allo stesso tempo intuitive, pensata anche per andare incontro a coloro che non hanno esperienza con la tecnologia e per chi è alle prime armi.

Giochi e scommesse

Si può scommettere su calcio, basket, tennis, hockey sul ghiaccio, tennistavolo, pallavolo ed esports. Poi ci sono sport minori e scommesse speciali per esempio sulla politica. Tutti gli eventi sportivi in live si trovano nell’apposita sezione come anche quelli più importanti. Inoltre si possono seguire le dirette degli eventi in live, soltanto 8 su un unico schermo, perfetto per seguire gli incontri ed allo stesso tempo le proprie scommesse.

Registrazione

Per iniziare a giocare è fondamentale registrarsi quindi cliccare su Iscriviti, inserire indirizzo email, password ed i propri dati oltre che il codice promozionale qualora se ne fosse in possesso. A questo punto si può iniziare a giocare utilizzando anche dei bonus per tutti i tipi di scommesse. Per trovarli tutti basta cliccare sulla scritta bonus di benvenuto ed inserire la mail per poter ricevere tutte le informazioni in merito e scegliere quelli che fanno al caso proprio.

Uno dei bonus di benvenuto più interessanti è quello che viene regalato dopo la prima ricarica con il quale si ottiene il 100% del primo deposito fino ad arrivare al 50% sul quarto. Poi ancora c’è il bonus di conferma conto che si ottiene dopo aver confermato il conto con la prima ricarica, i bonus immediati multipla che si ottengono con una scommessa multipla cliccando sull’opposita sezione sport e scegliendo la scommessa multipla del giorno. In caso di scommessa vincente si ottiene una vincita superiore del 10% rispetto alla cifra iniziale.

App

1xBit ha una versione mobile che va velocissima sia sugli smartphone Android che su Windows Phone ed iPhone iOs e iPad. Per trovarla basta andare in fondo ad ogni pagina e cliccare su “Versione Mobile”. Ci sono le app anche per iOS e Android, per iPhone, c’è l’app su iTunes che si può scaricare mediante il codice QR. Per Android c’è un’app .apk che si scarica alla stessa maniera, con codice QR.

Depositi e prelievi e assistenza clienti

Non ci sono limiti sui depositi e sui prelievi. Sono assenti anche le commissioni sia per depositare che per prelevare. Tutto appare semplicissimo ma qualora ci dovessero essere problemi o dubbi l’utente ha la possibilità di richiedere in qualunque momento della giornata un intervento da parte dell’assistenza clienti sempre attiva, disponibile h24 7giorni su 7.

L’assistenza può essere rintracciata via mail, al telefono o in chat. E’ inoltre attiva una sezione, FAQ dove si possono leggere le domande poste dagli utenti e le risposte date dagli assistenti. Una funzione importante che permette di risolvere qualunque problematica in pochissimi minuti senza dover necessariamente contattare i tecnici.

Come già detto il sito accetta soltanto le criptovalute, quindi nessuna carta di credito o altri tipi di pagamento. 1xBitha ben 68 scambiatori di valuta accettati con ricarica minima di 1 mBTC. Sia i pagamenti che i prelievi o la riscossione dei bonus sono lenti, ma nella norma. Questa modalità è l’ideale per chi muove i primi passi in questo mondo, ed ama e conosce il mondo delle criptovalute.