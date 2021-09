Bet2U scommettere e vincere con il calcio, il tennis e molto altro ancora

Bet2U un sito affidabile e sicuro

Bet2U è un bookmaker tutto nuovo che punta sul gioco d’azzardo. Ha la licenza di Curacao, è tra i più famosi in Italia e in tutto il mondo. Chi lo sceglie lo fa perché lo ritiene sicuro ed affidabile anche grazie alla sua tecnologia SSL ed al firewall di protezione elevata installato in tutte le pagine del sito. Può operare legalmente in qualunque parte del mondo offrendo ai suoi iscritti tanti giochi da casinò e scommesse sportive su vari ambiti come il calcio, il basket, l’hockey sul ghiaccio, il tennis, il motociclismo e tanto altro ancora includendo sport minori e non conosciuti da tutti. Sulla home page si trovano tre sezioni tutte dedicate alle scommesse sportive, classiche, in streaming e virtuali. Questo lo rende un sito serio dato che in pochi offrono una vasta gamma di servizi come questa società. Bet2U opera in questo settore dal 2007, non possiede la licenza AAMS ma è in regola.

Per iniziare a giocare e a scommettere è necessario iscriversi. Per farlo basta cliccare sul bottone blu che si trova in alto a destra sulla pagina ufficiale del sito. Si può avviare la registrazione mediante un click, oppure con i social network o con il numero di telefono o con il classico sistema nome utente e password. Dopo essersi iscritti si può iniziare a scommettere in qualunque momento della giornata. Il bookmaker apre la sezione live attraverso un menù azzurro situato in alto nella pagina principale, qui si trova anche un calendario dettagliato di tutti gli eventi disponibili nei vari giorni la settimana ed una sezione dove si trovano invece tutti i risultati degli eventi live più importanti. Si può cliccare su live multiview e attraverso questa sezione si può creare un piccolo palinsesto degli eventi più interessanti sui quali si vorrebbe scommettere. Insomma il sito mette a disposizione degli utenti una funzionalità unica, a persona, quindi ruota tutti intorno alle preferenze di ogni giocatore.

Bonus di benvenuto

Bet2U ha quote competitive tra le più alte del mercato. Ci sono anche i vari bonus di benvenuto, i principali sono tre: offerte, giochi bonus ed azioni. I bonus sono piccoli giochini con i quali si può vincere ottenendo degli altri bonus. Le offerte sono i bonus tradizionali attraverso i quali si può assicurare una scommessa e poi ci sono anche i bonus per le multiple e i bonus automatici che danno la possibilità di riavere indietro dei soldi persi durante una serie di scommesse perse. Non mancano i bonus per le sezioni poker e casinò. Il bonus di benvenuto è riservato agli iscritti alla piattaforma e sono dei bonus del 100% fino ad un massimo di €300 sul primo deposito. Poi ci sono i bonus del venerdì utilizzabili su tutti i depositi effettuati ogni venerdì. Il bonus freeBet con il quale ​si ha a disposizione una scommessa gratuita. Il bonus buon mercoledì che riguarda tutte le scommesse effettuate di mercoledì. Ogni deposito regala una scommessa gratuita del 10% del deposito. La puntata minima nel casino è di 0,10 centesimi mentre la vincita massima e di €100.000. I giocatori possono avviare le proprie scommesse anche attraverso le applicazioni disponibili sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS.

App e metodi di pagamento accettati

L’applicazione è gratuita e funziona non solo perfettamente ma anche rapidamente. Il sito accetta qualsiasi metodo di pagamento Skrill, neteller, Bitcoin, paysafecard, carta di credito Visa, MasterCard, American Express, maestro. A disposizione degli utenti c’è anche un servizio di assistenza clienti composto da tecnici certificati e qualificati in grado di risolvere qualsiasi tipo di problematica a qualunque ora del giorno e della notte. Si può contattare l’assistenza attraverso l’email info@bet2u. com oppure la chat che può essere utilizzata soltanto se si conosce l’inglese.