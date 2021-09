18Bet bookmaker affidabile per utenti alla prima esperienza

18Bet, come giocare e provare a vincere in sicurezza

18Bet è un bookmaker affidabile perfetto per coloro che vogliono effettuare scommesse al sicuro. Il sito possiede la licenza italiana AAMS, è affidabile, preciso e puntuale nei pagamenti infatti nel 2013 ha ottenuto il premio come miglior bookmaker. Sulla piattaforma è possibile avviare una bella quantità di scommesse sia sportive classiche, che live o sugli sport virtuali come i tornei di videogiochi. Tutte le quote sono appetibili, infatti sono il primo motivo valido per scegliere la piattaforma e provare a vincere importanti somme. Per ogni scommessa si può puntare a partire da €1 e si possono vincere €50.000.

Bonus di benvenuto e assistenza clienti

18bet offre ai suoi utenti bonus di benvenuto del 100% fino ad un massimo di €100. 18freebet è un bonus che consente di piazzare la scommessa a partire da una cifra minima di €10 ottenendo il rimborso del 20% qualora la fortuna dovesse voltare le spalle durante il gioco. Un altro bonus è il Crazy Cashback Weekend con il quale si può ottenere il 20% di quanto si è perso nel weekend come bonus cashback fino ad un totale di 500 euro. Per attivare il bonus, basta piazzare una scommessa singola, pre-match o 1X2 con una puntata minima di 20 euro. La quota deve essere tra 1.80 e 7.00 e va piazzata da venerdì alle 14.00 alla Domenica alle 22.00. In caso di perdita il 20% di quanto perso sulla scommessa ritorna sul conto giocatore.

Ancora un punto a favore del sito è l’assistenza clienti, al di sopra della media. I tecnici sono efficienti, in grado di risolvere qualunque problema aiutando i giocatori alle prime armi che possono avere bisogno di supporto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Per questo i tecnici sono disponibili h24 7 giorni su 7 sia in live chat che via mail o al telefono. Coloro che vogliono inviare una mail possono farlo all’indirizzo support@18bet.com. Al telefono è possibile chiamare al numero +44.750.616.7701 che è a pagamento in base al proprio piano tariffario. Per iscriversi bastano davvero pochissimi minuti e qualche click. Dopo aver compilato il form inserendo i propri dati, quindi nome, cognome e data di nascita, si possono allegare i documenti. Questa è una fase obbligatoria perchè permette il riconoscimento dell’identità e l’attivazione completa del profilo. I profili senza documenti non possono essere attivati a 360° ma hanno delle restrizioni e dopo un mese vengono sospesi. Il gioco dei minori è illegale. Per quanto riguarda i depositi ed i prelievi 18bet accetta tanti metodi di pagamento tra cui bonifico bancario, carta di credito Visa, Visa Electron, MasterCard ma anche Paysafecard, Postepay.

Quali scommesse possono essere avviate dalla homepage del sito

Il sito permette di scommettere su calcio, eventi speciali, e-sports, tennis da tavolo, basket, ippica, tennis, levrieri, football americano, baseball, hockey sul ghiaccio, pallamano, rugby, boxe, golf, ciclismo, cricket, freccette, motori, arti marziali, speedway, sport invernali. Per il calcio si può scommettere su qualunque serie importante o meno, conosciuta o sconosciuta, quindi sia sulla Serie A che sulla Serie B, sugli eventi europei come la Bundesliga, l’Europa League, la Champions League, sui campionati nazionali di Austria, Bielorussia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Francia, Germania.

E poi per concludere c’è la sezione Live forse ancora più interessante ma soprattutto tutta da scoprire. Per giocare una schedina e piazzare una scommessa andare sulla sezione “Schedina” e scegliere quella che interessa, singola, combo o sistema, poi seguire l’andamento sulla sezione posizionata accanto, “Le mie scommesse. C’è anche la sezione Panoramica con tutti gli sport in diretta, quella evento che mostra la diretta dell’ultimo evento sportivo, la Multivista per seguire in diretta più eventi sportivi nello stesso momento fino ad un massimo di 4.