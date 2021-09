1BetItalia sito scommesse per utenti di tutto il mondo

1BetItalia regole del gioco

1BetItalia è un sito aperto a tutti gli utenti di età maggiore ai 18 anni. Per poter iniziare a giocare è necessario iscriversi compilando i campi necessari con i propri dati personali. Sarà fondamentale allegare anche i documenti di riconoscimento che consentono allo staff tecnico del sito di verificare l’identità. Possono registrarsi sia gli utenti nazionali che internazionali, non possono avere accesso gli utenti minorenni perché il gioco dei minori è illegale. Tutti i pagamenti che siano depositi o prelievi sono tracciati, 1BetItalia gode infatti della licenza gaming Authority di Curacao che protegge i giocatori ed i loro dati. Molti utenti hanno dichiarato di aver vinto cifre elevate scommettendo e giocando anche se non costantemente. Un pizzico di fortuna ed il sito giusto possono cambiare la vita.

Registrazione al sito di scommesse

La pagina iniziale di 1Bet è semplice ed intuitiva, questo è uno dei tanti punti di forza. Nella schermata principale si trovano tutti gli sport sui quali si può scommettere, tra questi pallavolo, calcio, golf, hockey, pallacanestro, tennis, boxe, baseball, pallamano, tennis da tavolo, biathlon, football australiano. Sono aperte le scommesse anche su sport di altro genere come il biliardo, il cricket, la Formula 1, il ciclismo, il salto con sci, il curling, il roller Hockey, la pallanuoto. Il sito dispone inoltre di una sezione poker dove si può giocare usufruendo di varie promozioni, partecipando a tornei e provando a vincere cifre importanti.

Bonus di Benvenuto

1BetItalia propone un bonus iniziale ovvero il bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito fino al raggiungimento massimo di €100. Subito dopo la registrazione bisogna inserire il codice WB1001B e poi effettuare il primo deposito da 10 a 100 euro. Una volta finito l’utente riceve il 100% di quanto ha versato. Ciò significa che dopo aver depositato €50 l’utente si ritroverà sul conto €100. Con il deposito di 1 o €2 i giocatori possono richiedere il bonus del 50% semplicemente versando una cifra pari o superiore a €20 ed inserendo il codice promo RLD50. Per coloro che versano €20 usufruendo del bonus del 10% si ottengono €30 totali fino ad un massimo di 50€. Un altro bonus ancora è valido per tutti i giocatori sfortunati che possono avere indietro una parte delle cifre depositate e perse durante le scommesse fino ad un massimo di €25 digitando il codice 25FREE.

Come accedere al sito

1Bet ha un’applicazione dedicata per andare incontro a chi non sempre è a casa e non ha a disposizione un computer. Per cui coloro che vogliono giocare pur non essendo in possesso di un pc possono farlo tranquillamente da cellulare in quanto ci si può collegare sia da mobile Android che da app senza difficoltà o rallentamenti.

Metodi di pagamento

1Bet accetta una bella varietà di metodi di pagamento per andare incontro alle necessità di tutti. Tra questi Visa, Mastercard, Neteller, Paysafecard, Ecopayz, Skrill, Interac. Si possono depositare €10 con i portafogli virtuali, 25 con le carte di credito e 500 con i vari trasferimenti bancari. Per prelevare si deve attendere il raggiungimento di una somma minima di €25 o di €1000 valida per chi preleva con la carta di credito.

Assistenza clienti

Un altro punto a favore del sito è il servizio clienti all’altezza di qualunque situazione. Gli operatori possono essere contattati tramite email in qualunque momento della giornata. Sono attivi due indirizzi sd@1bet.com il secondo payments@1bet. Coloro che vogliono contattare gli operatori tramite chat devono inserire i propri dati, quindi il nome ed il cognome che servono a rendere tutto più semplice e fare in modo che gli operatori possano gestire la problematica in breve tempo. Il servizio è rapido ed efficiente, gli operatori sono gentili e parlano tutte le lingue per cui comunicare con loro non risulterà essere un problema.