Reloadbet Italia il portale online per le scommesse

Reloadbet, scommesse online da pc, smartphone o tablet

Reloadbet è il sito ideale per effettuare le scommesse sugli eventi sportivi. Se un tempo gli utenti erano diffidenti, oggi le scommesse online sono l’attività più diffusa sia in Italia che in tutto il mondo. Tutto ruota intorno alla serietà ed all’affidabilità dei siti. Per giocare e divertirsi su Reloadbet bastano pochi minuti. Come prima cosa collegarsi mediante smartphone o pc alla pagina internet e poi scegliere tra eventi nuovi quello più interessante che fa al caso proprio. Si può scommettere non soltanto puntando sulla vittoria o sulla sconfitta come si poteva fare un tempo ma anche sugli esiti delle partite di calcio e molto altro ancora.

Per quanto riguarda il calcio si può scommettere ad esempio sui numeri di gol segnati, sui marcatori, insomma su come potrebbero andare le partite in linea generale. I portali online hanno aumentato le possibilità di scommettere permettendo agli appassionati di farlo in diretta comodamente da casa propria e non soltanto presso i centri autorizzati in qualunque momento della giornata senza dovere uscire necessariamente di casa. Basta avere una buona connessione internet ed un pc, alcuni siti lo consentono anche da smartphone o semplicemente da tablet.

Come scommettere online in poche mosse

Come prima cosa basta aprire un conto sul portale di Reloadbet. Tra i bookmakers infatti questo è il più affidabile oltre che il più conosciuto e diffuso per le scommesse sportive. E’ una società gestita dall’azienda Media Entertainment NV, fondata nel 2018. La società gode della licenza di gioco di Curacao consentendo a tutti i giocatori, esclusi quelli provenienti dalla Spagna e dagli Stati uniti, di iscriversi e sfruttare sin da subito le migliori quote e scommettere su un ricco palinsesto sportivo di cui fanno parte Calcio, atletica leggera, Football australiano, Footbal americano, Formula1, MotoGP, Politica, Badminton, Spettacolo, Freccette, Pallamano, Baseball, Giochi olimpici, Pallanuoto, Basket, Ciclismo, Pallavolo, Golf, Tennis, Ping Pong, Biliardo, Hockey su ghiaccio, Hockey su prato, Rugby a 13, Rugby a 15, Combattimenti, MMA.

Reloadbet permette di avviare scommesse singole, scommesse multiple ed anche combinazioni. Le singole possono essere fatte su un singolo evento, le multiple solo su scommesse mirate a più eventi che indipendentemente dal numero hanno una grande probabilità di vincita. Le combinazioni delle scommesse vanno su più di tre eventi e su un massimo di 14 contemporaneamente. Per poter vincere devono​ verificarsi tutti insieme. Le combinazioni hanno dei nomi e sono Trixie, Heinz, Super Yakee, Goliath, Patent, Yankee e Super Heinz.

Homepage semplice ed intuitiva, il sito migliore per gli appassionati di sport e scommesse online

Il sito è adatto a tutti i giocatori perchè la sua interfaccia è semplice ed essenziale oltre che intuitiva. Mette in evidenza tutti gli eventi più gettonati. Sulla sinistra c’è un menù dove si possono trovare tutti gli sport sui quali scommettere online. L’esperienza di gioco su Reloadbet è piacevole poichè le pagine del sito caricano rapidamente senza rallentamenti che fanno da ostacolo. Sono accettati tutti i tipi di pagamento, sia per i depositi che per i prelievi.

I depositi vengono accreditati sul conto e sono visibili all’istante. Le vincite possono essere trasferite velocemente, una per volta oppure più allo stesso momento. Il trasferimento dei soldi può avvenire direttamente sul proprio conto sulle carte di credito, su conto corrente o altri metodi supportati dal sito e sono veramente tanti. Reloadbet mette a disposizione dei suoi utenti l’assistenza clienti h24. Un team è attivo giorno e notte sia tramite live chat che via email. Chi ha dubbi, vuole ricevere chiarimenti sul qualsiasi dubbio o problematica può contattare il servizio anche tramite messaggi interni al portale, purchè si abbia un conto aperto ed in regola.