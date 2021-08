Elenco dei Migliori Bonus Scommesse

Quali sono i migliori bonus scommesse del momento? E a quali operatori appartengono? Quando si parla di bonus scommesse ci si riferisce a delle promozioni a cui possono partecipare sia i nuovi iscritti che quelli già registrati.

Tra le numerose offerte promozionali molto importanti sono i bonus di benvenuto in quanto consentono di acquisire già al momento dell’iscrizione una serie di vantaggi molto ambiti dagli scommettitori. Tra i bonus scommesse più allettanti troviamo percentuale sul primo deposito, bonus scommesse senza deposito, rimborso sulle perdite, rimborso sulla prima scommessa.

Tipi di bonus disponibili

Per quanto riguarda il bonus che garantisce una percentuale sul primo deposito questo è riservato solo ai nuovi iscritti che in questo modo hanno diritto a ricevere un premio promozionale solo aprendo un nuovo conto gioco. Il bonus scommesse senza deposito è un’altra offerta di benvenuto molto allettante che permette agli iscritti di testare l’operatore e provare i suoi servizi. Questo bonus rappresenta un ottimo incentivo per chi desidera provare l’esperienza di gioco e soddisfa anche le esigenze dei curiosi e dei giocatori inesperti che non vogliono rischiare troppo.

Il rimborso sulle perdite, invece, consente di recuperare una percentuale delle perdite fino ad un massimo stabilito dall’operatore e si presenta come il bonus più adatto per chi non vuole rischiare troppo. Il rimborso sulla prima scommessa è invece quel tipo di bonus che si riferisce alla prima giocata effettuata dopo aver effettuato la registrazione. In questo caso l’operatore stabilisce un rimborso in percentuale che può variare dal 50% al 100%, sul valore della giocata sportiva.

Vi sono alcuni casi in cui la percentuale viene concessa indipendentemente dal fatto che la giocata sia vincente o perdente. Per scegliere con sicurezza e poter scommettere usufruendo delle migliori proposte ecco alcuni migliori bonus scommesse selezionati apposta per garantirvi maggiori possibilità di vincita.

Bet365

Con Bet365 è possibile usufruire di un’offerta esclusiva utilizzando il codice bonus al momento dell’iscrizione. L’Offerta di benvenuto è riservata solo ai nuovi iscritti e prevede fino a 100 Euro in Crediti Scommesse.

William Hill

William Hill propone un bonus di benvenuto del 50% sul primo deposito e consente di ottenere un bonus fino a 100€ sia in caso di scommessa vincente che perdente. Il bonus benvenuto del Casinò invece prevede un importo massimo fino a 1000 euro.

Betstars Bonus

Betstars riserva un bonus di 5€ senza obbligo di deposito ai propri giocatori, ma solo effettuando una nuova registrazione. Inoltre, sul primo deposito riconosce un bonus supplementare pari al 100% del valore del primo deposito fino ad un importo massimo di 100€.

Betclic Bonus

Betclic offre 100€ sulla prima scommessa e nel caso risulta perdente effettua subito il rimborso. Per il Poker Betclic dispone di un bonus di 400€ per le giocate sul poker Betclic con un deposito minimo di 10€.

Unibet Bonus

Unibet riserva un bonus scommesse del valore di 25€ effettuando il primo deposito di almeno 10€ anche se la prima scommessa non risulta vincente. Nel casinò e casinò live viene invece assegna un bonus fino a 300€.

Bwin Bonus

Bwin propone un bonus del 100% sino a 50 euro al momento della registrazione su un deposito di almeno 10. Agli iscritti riserva anche per tre mesi un bonus pari ad almeno il 25% delle perdite nette, con un massimo di 50 euro.